Один из восьми раненных при стрельбе в школе в Колорадо умер в больнице

Один из восьми раненных при стрельбе в школе в Колорадо умер в больнице

Один из восьми пострадавших в результате стрельбы в школе STEM в американском штате Колорадо скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба офиса шерифа округа Дуглас.

«Мы можем подтвердить, что один из учеников STEM был убит в результате сегодняшнего инцидента. Близкие родственники были уведомлены», — говорится в сообщении.

При этом, как отметили в офисе шерифа, коронер округа Джилл Романн пока не дала официального подтверждения тому, что жертвой стрельбы оказался 18-летний молодой человек.

Как пишет газета The New York Times, ссылаясь на офис окружного шерифа, в больницу поступили восемь пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.