Медики назвали россиян одной из наиболее быстро стареющих наций мира

Медики назвали россиян одной из наиболее быстро стареющих наций мира

Среднемировой возраст начала старческих болезней авторы опубликованного в журнале The Lancet исследования определили в 65 лет. У россиян характерный для такого возраста набор болезней обычно есть уже к 59 годам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Научный журнал The Lancet опубликовал исследование, которое сравнивает скорость старения жителей разных стран. Измерять «скорость старения» в 192 странах группа ученых решила не по формальной продолжительности жизни в том или ином государстве, а ориентируясь на ряд заболеваний, которые обычно проявляются с возрастом.

В свой список ученые включили 92 болезни, среди которых 13 недугов сердечно-сосудистой системы (инсульт, мерцательная аритмия, эндокардит и др.), 35 видов онкологических заболеваний, болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта и глаукома, болезнь Альцгеймера, травмы, полученные при падении во время ходьбы, и др. Исследование показало, что все эти болезни, которые традиционно ассоциируются с преклонным возрастом, на самом деле развиваются у жителей разных стран в разном возрасте, в отдельных случаях с разницей более чем в 30 лет.

Авторы исследования оценивали также и то, насколько уже возникшие болезни обременительны для жителей разных стран, а также изменение этого показателя с течением времени (например, для этого учитывали продолжительность жизни и то, как часто наступает инвалидность).

Проанализировав данные с 1990 по 2017 год, ученые также установили «средний возраст старения», к которому у землян обычно накапливается несколько старческих болезней, — 65 лет.