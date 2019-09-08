В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов

В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.

Авиакомпания Japan Airlines отменила 26 рейсов, Nippon — 22 рейса. Перелеты отменили также авиаперевозчики AIRDO, Star Flyer, Solaseed Air, Japan Transocean Air 5 и другие. Сообщается, что из-за тайфуна также будет приостановлено движение 117 поездов.

Тайфун «Факсай» со скоростью ветра до 216 км/ч и ливнями обрушится на Японию в течение суток, пишет Reuters со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

Накануне, 7 сентября, самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин, из-за тайфуна вынужденно сел в Хабаровске. Двумя днями ранее в Приморском крае ввели штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном «Линлин». По данным PrimaMedia, за 7 и 8 сентября на юго-востоке региона выпадет до 70–120 мм осадков (80–100% нормы за месяц). Высота волн в заливе Петра Великого может достигать 2,5–3,5 м, скорость ветра ожидается 25 м/с с порывами до 32 м/с.