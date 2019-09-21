В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

ДТП с участием автобуса произошло в американском штате Юта. В результате по меньшей мере погибли четыре человека, еще 30 получили ранения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на шерифа округа Гарфилд Дениса Даструпа.

По его словам, авария произошла в пятницу в районе Каньона Брайс. Автобус врезался в ограждение, а затем перевернулся.

Как говорится в заявлении патрульной полиции штата в Twitter, что в момент аварии в автобусе находились китайские туристы. В полиции подтвердили, что в результате ДТП погибли четыре человека, порядка 12-15 человек находятся в критическом состоянии.