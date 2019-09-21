В иракском Кербеле при взрыве бомбы погибли 17 человек

В иракском Кербеле при взрыве бомбы погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли, еще пятеро получили ранения при взрыве бомбы в маршрутке в иракском городе Кербела. Об этом сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в МВД Ирака.

Инцидент произошел у въезда в город рядом с контрольно-пропускным пунктом. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

При этом портал Baghdadtoday со ссылкой на источник сообщает, что представители сил безопасности Ирака смогли задержать террориста, причастному к организации взрыва.

В середине июня террорист-смертник совершил самоподрыв у входа в багдадскую мечеть имама Махди в районе аль-Баладият. В результате погибли 10 человек, еще около 30 человек получили ранения.