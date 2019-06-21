В Багдаде произошел взрыв около мечети

В столице Ирака Багдаде прогремел взрыв, погибли десять человек, сообщает портал BaghdadToday со ссылкой на силовые структуры. Целью террориста была шиитская мечеть.

По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены. Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщает о том, что погибли семь и ранены более 20 человек. Взрыв произошел в мечети имама Махди в районе аль-Баладият. Взрывное устройство террорист-смертник привел в действие у входа в мечеть.

19 мая в Багдаде боевики совершили ракетный обстрел «зеленой зоны», где расположены правительственные и посольские здания. Ракета разорвалась в районе посольства США.