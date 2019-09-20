Умер народный артист России Анатолий Бородин

В Краснодаре в возрасте 80 лет умер заслуженный артист России, вокалист местного музыкального театра и актер Анатолий Бородин. Об этом сообщается на сайте регионального министерства культуры.

Причина смерти Бородина не уточняется. Прощание с ним состоится в понедельник, 23 сентября, в Музыкальном театре Краснодара.

Бородин родился в 1939 году и после окончания школы поступил в Ростовское техническое училище. Затем он окончил Ростовский педагогический институт, отслужил в армии солистом оркестра Северо-Кавказского военного округа и впоследствии получил еще одно образование — в Ростовском музыкальном училище.

В 1968 году Бородина пригласили в Саратовский театр оперетты, а в 1975 году он начал работать солистом-вокалистом Краснодарского театра оперетты (позднее — Краснодарский музыкальный театр).

Кроме того, в репертуаре артиста — более 200 ролей, в том числе работы в фильмах «Из жизни Федора Кузькина», «Супермен» и «Убийство на «Ждановской».