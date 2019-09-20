Число погибших в двух перестрелках в Вашингтоне возросло до двух человек

Число погибших в двух перестрелках в Вашингтоне возросло до двух человек

Число погибших из-за двух перестрелок в Вашингтоне возросло до двух человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Первая стрельба произошла вечером 19 сентября во дворе жилого комплекса недалеко от станции метро Columbia Heights. В ходе перестрелки один человек скончался, пятеро были ранены. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. По данным полиции, подозреваемые скрылись на автомобиле марки Nissan.



Через полчаса после первого инцидента на улице Rhode Island Avenue еще три человека получили пулевые ранения, один из них скончался. В настоящий момент полиция города не связывает два преступления между собой, передает NBC.