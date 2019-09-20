Один из пострадавших при стрельбе в Вашингтоне умер

Один из пострадавших при стрельбе в Вашингтоне умер

Один человек погиб в результате стрельбы в городе Вашингтон (округ Колумбия), еще пятеро пострадали. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

Полиция получила сообщение о стрельбе около 22:00 19 сентября (05:00 мск 20 сентября). Инцидент произошел во дворе жилого комплекса на улице Columbia Road. В результате погиб один человек, еще пятеро пострадали, среди них четверо мужчин и одна женщина. Раненые были доставлены в больницу в состоянии различной степени тяжести. Полиция разыскивает двоих мужчин с автоматами на светлом седане марки Nissan.

Сотрудники полиции также сообщили, что спустя час после произошедшего на улице Rhode Island Avenue NE в Вашингтоне произошла еще одна стрельба, в результате которой пострадали три человека. У полиции пока нет основания полагать, что два этих происшествия связаны, передает NBC.

Ранее о стрельбе в Вашингтоне сообщили местные СМИ. NBC, в частности, писал о четверых пострадавших, в то время как Fox 5 — о шести.