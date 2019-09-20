Константинова переизбрали на пост председателя парламента Крыма

Депутаты переизбрали Владимира Константинова на пост главы Государственного совета Республики Крым сроком на пять лет, передает ТАСС.

За Константинова проголосовали все 74 депутата. Он был выдвинут от партии «Единая Россия» и являлся единственным кандидатом на пост председателя парламента, другие фракции своих кандидатов не выдвигали.

«Главная задача — реализовать масштабнейшую программу, которая завершит модернизацию Крыма, работу по выведению Крыма на другой уровень», — сказал Константинов после подведения итогов голосования.

Константинов стал главой Госсовета Крыма в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России. Перед этим начиная с 2010 года он был председателем Верховного совета Автономной Республики Крым.

Ранее депутаты также переизбрали на пост главы республики Сергея Аксенова. Президент Владимир Путин вносил на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Кроме Аксенова на эту должность были предложены первый секретарь Крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.