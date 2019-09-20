В Мурманской области из-за ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

В Мурманской области из-за ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Из-за столкновения автомобиля с микроавтобусом в Кольском районе пострадали семь человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Инцидент произошел 19 сентября. Автомобиль Mitsubishi, обгоняя микроавтобус Ford Transit, не справился с управлением и столкнулся с автобусом. Обе машины съехали в кювет, рассказали в дорожной службе.

«На сегодняшний день мы имеем информацию только о семи пострадавших. Трое были госпитализированы, трое доставлены в больницу на обследование, один обслужен амбулаторно», — сказали в ведомстве, отметив, что не обладают информацией, есть ли среди пострадавших иностранные граждане.

17 сентября на юго‑западе Москвы столкнулись легковушка, автобус и машина скорой помощи.