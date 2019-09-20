Мосгорсуд рассмотрит законность приговора Устинову 26 сентября

Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу защиты на приговор актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Сейчас назначены три процесса [по делу Павла Устинова]: сегодня [20 сентября] по ходатайству об изменении меры пресечения; в понедельник [23 сентября] жалоба на постановление по итогам предварительного слушания — также по мере пресечения (заседание было назначено до поступления ходатайства Генпрокуратуры, которое слушается сегодня); в четверг [26 сентября] жалоба на сам приговор», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда. «Пока все заседания назначены, производство ни по одному не прекращено. Таковы требования УПК», — добавили в суде.

Ранее Генеральная прокуратура направила в Мосгорсуд представление о смягчении наказания в отношении Устинова на не связанное с лишением свободы, изменив меру пресечения актеру на подписку о невыезде. Ведомство не оспаривает доказанность вины актера, однако считает приговор чрезмерно суровым.

В настоящий момент Устинов находится под стражей, ожидая рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор. Актер был осужден за применение насилия к бойцу ОМОНа в день несогласованной акции 3 августа в Москве. Приговор Устинову вызвал большой общественный резонанс. В его поддержку выступили известные деятели культуры, актеры и журналисты, а у здания администрации президента прошла серия одиночных пикетов.