Мосгорсуд получил обращение прокуратуры о смягчении наказания Устинову

Представление Генпрокуратуры о смягчении наказания Павлу Устинову поступило в Мосгорсуд, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Накануне ведомство подало апелляцию с просьбой пересмотреть приговор актеру, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении росгвардейца. Генпрокуратура просит назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Ведомство не оспаривает доказанность вины актера, однако считает приговор чрезмерно суровым. Также Генпрокуратура попросила изменить меру пресечения Устинову на подписку о невыезде.

Устинов в настоящий момент находится под стражей, он ожидает рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор. Заседание, на котором Мосгорсуд рассмотрит вопрос об изменении Устинову меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, состоится 20 сентября.

Актера признали виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в ходе несогласованной акции 3 августа в Москве. После приговора Устинову актеры, деятели культуры и известные журналисты запустили в соцсетях флешмоб в его поддержку, а у здания администрации президента в центре Москвы прошла серия одиночных пикетов.