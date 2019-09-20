Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 19 сен, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 19 сен, 12:38
По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне Общество, 06:14 Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку Общество, 06:12 Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Экономика, 06:00 Мужчина покончил с собой в офисе Facebook в Калифорнии Общество, 05:59 В приморском Уссурийске загорелся одноэтажный овощной склад Общество, 05:41 Москва поднялась на 17 мест в рейтинге финансовых центров Бизнес, 05:29 Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах Общество, 05:26 Трамп провел встречу с главой Facebook Марком Цукербергом Политика, 05:06 Эксперты допустили создание в КНДР подлодки с баллистическими ракетами Политика, 04:52 В «Нафтогазе» сообщили о подготовке к остановке транзита российского газа Политика, 04:44 На учениях в Оренбургской области состоялся запуск ракеты «Искандер-М» Политика, 04:22 СМИ узнали о возможной отмене праздников из-за «регуляторной гильотины» Общество, 04:13 В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом Общество, 04:01 Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн Политика, 03:40
Общество ,  
0 
По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщает местный телеканал Fox 5 со ссылкой на полицию.

О том, что несколько человек пострадали сообщил и ABC 7. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

Позже репортер телеканала Джей Корфф сообщил, что на данный момент подтверждения того, что кто-то был ранен, нет. Однако, по его словам, он видел четыре машины скорой помощи, которые покидали место стрельбы.

NBC со ссылкой на полицию сообщает, что огнестрельные ранения получили четыре человека, двое из них в критическом состоянии.

В полиции не уточнили, кто открыл стрельбу.

Материал дополняется.

Теги: стрельба, Вашингтон
Материалы по теме
Два человека погибли в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса
Общество
Один человек погиб при стрельбе в Торонто
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter