По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне

По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщает местный телеканал Fox 5 со ссылкой на полицию.

О том, что несколько человек пострадали сообщил и ABC 7. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

Позже репортер телеканала Джей Корфф сообщил, что на данный момент подтверждения того, что кто-то был ранен, нет. Однако, по его словам, он видел четыре машины скорой помощи, которые покидали место стрельбы.

NBC со ссылкой на полицию сообщает, что огнестрельные ранения получили четыре человека, двое из них в критическом состоянии.