МИД Кубы осудил решение США о высылке двух своих дипломатов при ООН

МИД Кубы осудил решение США о высылке двух своих дипломатов при ООН

Высылка из США двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН направлена на эскалацию напряженности в двусторонних отношениях. Об этом в Twitter заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес.

«Я осуждаю необоснованную высылку двух сотрудников миссии Кубы при ООН и ужесточение ограничений на передвижение дипломатов и их семей», — написал он. Родригес также назвал «грубой клеветой» обвинения в том, что они совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом.

По его словам, усиление ограничений США на передвижение кубинских дипломатов призваны «ужесточить блокаду» и создать напряженность в отношениях между странами.

В четверг, 19 сентября, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон принял решение выдворить из страны двух кубинских дипломатов. По ее словам, они занимались деятельностью, «наносящей ущерб нацбезопасности США».

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил торговые санкции против Кубы до 14 сентября 2020 года. Решение было принято в соответствии с законом 1917 года, предусматривающим ограничения на торговлю со странами, враждебно настроенными против США.