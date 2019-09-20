Лавров предложил не строить новый миропорядок на «голом балансе сил»

Попытки закрепить однополярную модель мира провалились, а процесс изменения миропорядка стал необратимым, говорится в статье главы российского МИД Сергея Лаврова для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте министерства.

Россия предлагает идти в ногу со временем и признать необратимость формирования полицентричной структуры миропоустройства, считает Лавров. Большинство стран не хотят быть «заложниками чужих геополитических расчетов», а желают вести национально-ориентированную политику.

«В общих интересах — сделать так, чтобы многополярность не опиралась на голый баланс сил, как это было на предыдущих исторических этапах (например, в XIX и первой половине XX века), а носила справедливый, демократический, объединительный характер», — пишет Лавров.

«Процесс трансформации миропорядка обрел необратимый характер. Новые крупные игроки, обладающие устойчивой экономической базой, стремятся активнее влиять на региональные и глобальные процессы», — заявил Лавров.

По его словам, абсолютное большинство членов мирового сообщества отвергает «рецидивы высокомерных неоколониальных подходов», которые дают одним странам диктовать другим свою волю. Это неприятно тем, кто обладал монопольным преимуществом и привык «задавать шаблоны мирового развития», считает Лавров.