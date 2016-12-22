Матвиенко рассказала о провале «либерального проекта» миропорядка

Важной тенденцией современных международных отношений, отметила спикер Совета Федерации, является провал «либерального проекта миропорядка». По ее словам, в нем произошел раскол, который формирует новые центры силы — Китай и Индию

Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В системе международных отношений произошел разлом, который приводит к образованию новых центров силы. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Выдержки из интервью приводит «Интерфакс».

«Хотела бы отметить еще одну тенденцию, которую не всегда замечают и должным образом оценивают. Я имею в виду очевидный провал так называемого либерального проекта мирового порядка», — сказала спикер верхней палаты парламента.

По ее словам, либерализм американской модели в том виде, который он приобрел в США и многих европейских странах, не является привлекательным «для значительной части человечества». Матвиенко подчеркнула, что такая модель пугает остальной мир и отталкивает.

​Председатель Совфеда заверила, что современный либерализм лишился своих базовых принципов, которые на протяжении веков лежали в его основе и притягивали людей.

«Я имею в виду утрату им таких своих базовых принципов, как гуманизм, свобода слова, мнений, информации, толерантность», — подчеркнула Матвиенко, отметив, что их сменили «попрание традиционных ценностей, подмена правдивой информации так называемыми фейковыми новостями, нетерпимость к инакомыслию, особенно в сфере политики».

Она рассказала, что внутри западных стран происходит множество деструктивных процессов и разногласий.

«По сути, Запад стал главным генератором турбулентности, нарастания хаоса, непредсказуемости в международных отношениях в целом», — подчеркнула она, заключив, что в сложившейся системе международных отношений «произошел разлом».​

«Я имею в виду возникновение новых экономических и финансовых центров силы, таких как Китай, Индия, Бразилия. На подходе ряд других государств Азии, Африки. Происходит их сближение, координация действий», — уточнила спикер.

Лидерами так называемого нового миропорядка​, по ее словам, являются Россия и Китай. Также новую систему, добавила Матвиенко, формируют такие организации, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС и ЕАЭС.