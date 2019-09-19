Власти согласовали заявку на новый митинг оппозиции на проспекте Сахарова

Власти согласовали заявку на новый митинг оппозиции на проспекте Сахарова

Московский департамент региональной безопасности согласовал заявку оппозиции на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 28 сентября. Об этом в Twitter сообщил глава Либертарианской партии России Михаил Светов.

Акцию проведут в поддержку обвиняемых по делу 27 июля, сотрудников основанного Алексеем Навальным ФБК, а также «всех политзаключенных», написал Светов. Он уточнил, что ранее по этой заявке оппозиция сначала получила отказ.

РБК обратился за комментарием к и.о. руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василию Олейнику.