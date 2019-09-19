Власти согласовали заявку на новый митинг оппозиции на проспекте Сахарова

Московский департамент региональной безопасности согласовал заявку оппозиции на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 28 сентября. Об этом в Twitter сообщил глава Либертарианской партии России Михаил Светов.
Акцию проведут в поддержку обвиняемых по делу 27 июля, сотрудников основанного Алексеем Навальным ФБК, а также «всех политзаключенных», написал Светов. Он уточнил, что ранее по этой заявке оппозиция сначала получила отказ.
РБК обратился за комментарием к и.о. руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василию Олейнику.