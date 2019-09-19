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Киев назвал недопустимую опцию в переговорах о транзите с Россией
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Украина не рассматривает ситуацию, при которой новый контракт с Россией на транзит газа не будет подписан. Об этом по итогам трехсторонних переговоров в Брюссель заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает издание «Украина.ру».

«Мы не допускаем такой опции неподписания контракта. В дальнейшем стороны должны максимально двигаться навстречу друг к другу», — сказал он.

При этом Оржель признал, что несмотря на позитивную встречу, контракт все равно может быть не согласован. В таком случае, по его словам, Украина должна быть готова обеспечить граждан газом из своих хранилищ.

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Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» по транзиту через Украину

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры Украины, России и ЕС о новом газовом транзитном контракте — действующее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» действует до конца 2019 года. Киев и Брюссель настаивают на новом долгосрочном контракте сроком на 10 лет, Москва предлагает продлить старое соглашение еще на год. Как пояснил глава Минэнерго Александр Новак, предложение Москвы позволит Украине выиграть время, необходимое для внедрения правовых норм ЕС, и создать правовую базу для нового контракта по правилам союза.

По итогам консультаций конкретных договоренностей достигнуто не было, однако все стороны отметили конструктивный характер диалога. Еще одна встреча в таком же формате запланирована на конец октября.

Теги: транзит газа, Киев, Россия
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