В Санкт-Петербурге на улице нашли брошенную новорожденную девочку

В петербургском районе Колпино на улице была обнаружена новорожденная девочка, сообщили РБК в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенок находился в кустах шиповника, его нашел мужчина, который выгуливал собаку. «Собака среагировала на ребенка, мужчина обратился к наряду вневедомственной охраны, который проезжал мимо», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь, медики доставили ребенка в больницу и сообщили, что он родился за 2–3 часа до обнаружения. По факту произошедшего проводится проверка.

В апреле в Челябинской области местный житель нашел деревянный ящик с телом новорожденного мальчика. Сообщалось, что его мать, у которой уже есть трое детей, родила мертвого ребенка на позднем сроке, после чего решила похоронить его. Однако, когда женщина с сожителем везли гроб с телом на автомобиле, они увидели на дороге сотрудников ДПС, испугались и оставили ящик на обочине.