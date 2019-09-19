Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

Актер театр и кино Сергей Афанасьев скончался 19 сентября после продолжительной болезни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Афанасьеву было 63 года. «От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — указано в сообщении.

В 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, начинал карьеру в Ростовском театре драмы имени Горького и московском театре «Вернисаж». В кино Афанасьев дебютировал в 1991 году, всего он снялся почти в 90 картинах, включая такие, как телесериал «Дальнобойщики», «Земский доктор. Возвращение», «Час Волкова», «Охота на гения» и «Анна-детективъ».

Последним фильмом для Афанасьева стала комедия «Дипломат». С 2003 года он был членом Гильдии актеров кино России, с 2006 года — членом Союза кинематографистов.