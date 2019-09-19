Посол Украины в Сербии предложил создать стратегию по развалу России

Посол Украины в Сербии Александр Александрович предложил мировому сообществу разработать стратегию по развалу России. Об этом он написал в своей статье «Единственный способ справиться с Россией», опубликованной на портале Цензор.нет.

По его словам, развал России — «единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выигрывает подавляющее большинство стран». «Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества», — написал Александрович.

По словам дипломата, Россия нарушает двусторонние соглашения, «вызывающе пренебрегает международным правом», отказывается выполнять решения Международного суда и других судов ООН, а также «постоянно злоупотребляет правом вето в Совбезе ООН для прикрытия своих преступлений». Он добавил, что Москва создание вспышки насилия по всему миру, включая Сирию, Ливию, Венесуэлу и Балканы.

Александрович считает, что если размеры России уменьшить до размеров ее европейской части, то у страны будет возможность стать «ответственным региональным игроком» и мирно сосуществовать со своими соседями.

По его словам, развал России не требует военных действий. Он считает, что достаточно ввести экономические санкции, чтобы ее ресурсы и инфраструктура стали частью новообразованных государств.