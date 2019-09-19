СМИ узнали о возврате гражданства Украины епископу УПЦ МП Гедеону

Окружной административный суд Киева постановил вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеону (Харону). Об этом говорится в решении суда, которое опубликовало издание «theБабель».

В вердикте указано, что миграционная служба должна внести в государственные реестры информацию об отмене решения о лишении Юрия Харона гражданства и возместить ему расходы на судебный спор.

В середине февраля Гедеон, епископ Макаровский, викарий Киевской епархии УПЦ МП, был задержан пограничниками в киевском аэропорту Борисполь по прилете из Соединенных Штатов. По словам самого клирика, он поехал в США по приглашению некоторых конгрессменов и, в частности, встречался с госсекретарем Майком Помпео, которого информировал о нарушении прав человека на Украине.

Представитель пограничников Олег Слободян утверждал, что у епископа оказался недействительным загранпаспорт. По словам Слободяна, священнослужителя задержали из-за антиукраинской пропаганды, а гражданства он был лишен еще в 2018 году. В итоге Гедеон вылетел из Украины во Франкфурт и подал иск с требованием вернуть ему гражданство.