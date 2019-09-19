Генпрокуратура потребовала очистить ТЭК от серых схем и воровства

В Генпрокуратуре России считают, что отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) необходимо избавить от воровства и коррупции. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман в ходе межведомственного совещания по вопросу противодействия правонарушениям в сфере топливно-энергетического комплекса.

По мнению Буксмана, топливно-энергетический комплекс подвержен коррупционным рискам и правонарушениям, а также существенно криминализирован. «В связи с этим требуется принять комплексные меры по оздоровлению данной сферы, ее очищению от серых схем, воровства и коррупции», — заявил первый заместитель генпрокурора.

В ведомстве отметили, что, хотя за последние 2,5 года в сфере ТЭК вскрыто более 55 тыс. нарушений, состояние законности в отрасли по-прежнему остается неудовлетворительным. В Генпрокуратуре также сообщили, что противоправные действия часто «совершаются с непосредственным участием представителей органов власти и местного самоуправления либо в их интересах».

В ведомстве добавили, что в условиях «неправомерных посягательств на энергоресурсы» следует уделять особое внимание вопросам безопасности объектов отрасли, их защищенности от незаконного вмешательства и обеспечения бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил о существовании угрозы для энергобезопасности. По его словам, страна должна переоценить и усилить безопасность на объектах нефтедобычи после атаки дронов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.