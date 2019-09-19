Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко будет вести программу «Комментатор. Верховная рада с инсайтом» на телеканале Zik. Анонс программы канал опубликовал на YouTube.

В программе Савченко собирается рассказывать украинцам о «секретах Рады» и «кулуарных разговорах». Экс-депутат намерена сообщать, как в парламенте принимаются законы и тратятся бюджетные средства.

В начале сентября Савченко рассказывала о трудностях в поиске работы. Она заявляла, что ищет работу, в которой нужно будет меньше контактировать с людьми и которая будет более физической. По ее словам, это то, что она хочет «для души».

В июле на выборах в Верховную раду Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Однако она не получила достаточного количества голосов, поэтому не попала в парламент.