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Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко будет вести программу «Комментатор. Верховная рада с инсайтом» на телеканале Zik. Анонс программы канал опубликовал на YouTube.

В программе Савченко собирается рассказывать украинцам о «секретах Рады» и «кулуарных разговорах». Экс-депутат намерена сообщать, как в парламенте принимаются законы и тратятся бюджетные средства.

В начале сентября Савченко рассказывала о трудностях в поиске работы. Она заявляла, что ищет работу, в которой нужно будет меньше контактировать с людьми и которая будет более физической. По ее словам, это то, что она хочет «для души».

В июле на выборах в Верховную раду Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Однако она не получила достаточного количества голосов, поэтому не попала в парламент.

Теги: Надежда Савченко
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