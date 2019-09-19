Из Германии экстрадировали подозреваемого в терроризме россиянина

В Волгоград из Германии экстрадировали мужчину, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Речь идет о 19-летнем уроженце одной из кавказских республик. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК (вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании). По данным следствия, находясь на территории Германии в 2017 году, он связался с двумя подростками из России через социальную сеть и мессенджер, и стал уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование, которое занималось террористической деятельностью в Сирии. В итоге подростки согласились отправиться в зону боевых действий, но их действия пресекли сотрудники спецслужб. Против подростков было возбуждено уголовное дело, а их вербовщика объявили в розыск.

В апреле стало известно, что мужчина проживает в Германии. Его задержали при содействии сотрудников Интерпола и доставили в Россию. При допросе молодой человек отказался давать показания.

В конце апреля в Подмосковье задержали семерых человек по подозрению в организации и участии в деятельности террористической организации ИГ (террористическая организация, запрещена в России). По версии следователей, они вербовали новых сторонников и призывали нападать на сотрудников правоохранительных органов.