Дума поддержала законопроект о внесудебном взыскании долгов по зарплате

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возможность во внесудебном порядке принудительно взыскивать с работодателей долги по зарплате сотрудникам. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Как следует из законопроекта, в случае его принятия государственные инспекторы труда смогут принимать решения о принудительном взыскании начисленной, но не выплаченной в срок зарплаты, а также прочих выплат, предусмотренных в рамках трудовых отношений. Оформленное в виде исполнительного документа решение будет направляться работодателю. В случае его невыполнения трудовая комиссия получит право подготовить исполнительный документ о принудительном взыскании долга по зарплате.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан с целью защиты трудовых прав россиян. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, он призван защитить граждан от недобросовестных работодателей и поможет снизить количество задержек по выплате зарплат. Володин отметил, что по действующему законодательству россияне в схожей ситуации могут обратиться в суд, однако подобный шаг чреват денежными издержками и может потребовать много времени.

Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект о введении электронных трудовых книжек. Предполагается, что эта мера упростит взаимодействие граждан с отделом кадров и будет способствовать лучшей сохранности сведений о трудовой деятельности.

