Москалькова не увидела политической подоплеки в деле актера Устинова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не видит политики в деле актера Павла Устинова, сообщает «РИА Новости».

«Пускать дискуссию в политическое русло не очень продуктивно. Всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле. Надеюсь, апелляционная инстанция скрупулезнее разберет доводы сторон и взвесит соразмерность вынесенного наказания», — сказала Москалькова.

Устинова задержали в день несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти, в результате которого сотрудник ОМОНа получил вывих плеча. Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии. Актер вину не признал.

19 сентября Генеральная прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены попросила Мосгорсуд заменить меру пресечения Устинову на подписку о невыезде.