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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Чиновника отправили под домашний арест по делу об Интендантских складах

Красногвардейский суд Петербурга отправил под домашний арест до 10 сентября экс-замдиректора по стратегическому развитию Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Алексея Бирюкова, обвиняемого в хищении. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга. Против чиновника было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, с 27 октября 2015 года по 30 марта 2017 года Бирюков (ныне глава Дирекции по сохранению объектов культурного наследия в Ленобласти) с гендиректором АО «Ремстройфасад» Николаем Булыгиным похитил не менее 25,6 млн руб., выделенных Минкультуры на ремонт и реставрацию здания Интендантских складов.

Как пишет 47news, речь идет о принятых на бумаге вентиляторах воздухонагревателей и парогенераторах, элементах вентиляции, молниезащиты и заземления, работах по воссозданию ограждения лестниц.

Ранее управление ФСБ по региону сообщило о задержании подозреваемых в крупном хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию и ремонт Интендантских складов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Реставрационными работами на Интендантских складах с 2015 года занималась компания «Ремстройфасад». Тогда контракт с компанией был заключен на 900 млн руб. После расторжения контракта в 2017 году на доделку здания были выделены еще 260 млн руб. В настоящее время полностью готовы к эксплуатации помещения на первом, втором и третьем этажах.

Здание главного кригс-комиссариата «Интендантские склады» на улице Глинки, дом 2 является объектом культурного наследия регионального значения. Главное здание было построено в 1772–1777 годах, в первой половине ХХ века к трем этажам здания были пристроены еще два.  

Теги: Санкт-Петербург, хищения в Минкультуры
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