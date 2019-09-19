Минэкономразвития оценило темпы роста экономики за январь—август в 1,1%

В августе темп роста ВВП в России составил 1,6% в годовом выражении. Это следует из материалов Минэкономразвития, которые поступили в РБК. При этом в июне темп роста ВВП составил 1,8%. За восемь месяцев текущего года рост ВВП оценивается на уровне 1,1%.

Значительный вклад в рост экономики в августе, как и в предыдущем месяце, внесли промышленное производство и сельское хозяйство. При этом темпы роста добычи полезных ископаемых и обрабатывающих отраслей сохранились примерно на уровне предыдущего месяца и составили 3,1% и 2,7% в годовом выражении соответственно.

Слабую динамику по-прежнему демонстрируют торговая, строительная и транспортная отрасли. В частности, рост оборота розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем (1,1%) замедлился и составил 0,8% в годовом исчислении. Рост объема строительных работ сохраняется около нуля, в августе он составил 0,3%. Транспортная торговля второй месяц подряд сохраняет отрицательную динамику, -0,7%.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика по итогам 2019 года вырастет максимум на 1%, а по итогам 2020 года — на 1,3%.