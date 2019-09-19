В Нижневартовске задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ

В Нижневартовске задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ

В Нижневартовске задержали троих человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Задержание производил центр по противодействию экстремизму МВД совместно с сотрудниками ФСБ. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, передает агентство. Как сообщает Znak.com со ссылкой на источники в силовых структурах, в отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

При этом источники рассказали URA.RU, что всего задержали четверых человек. У одного из подозреваемых обнаружили и изъяли самодельный пистолет и шесть патронов к нему. Также у задержанных нашли гранату Ф-1, два снаряда к осколочному гранатомету, три патрона, религиозную литературу.

На днях в Дагестане сотрудники ФСБ задержали россиянина 2000 года рождения, который был участником ИГ. В момент задержания он пытался достать из тайника самодельное взрывное устройство. По данным спецслужб, задержанный вступил в террористическую организацию в августе 2019 года и планировал теракт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти.