В Дагестане при попытке достать бомбу из тайника задержали боевика ИГ

В Дагестане при попытке достать бомбу из тайника задержали боевика ИГ

Видео: НАК

ФСБ задержала в Дагестане гражданина России 2000 года рождения, который состоял в ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета, поступившем в РБК.

Террорист был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории лесного массива Тарумовского района Дагестана. В момент задержания он пытался достать из тайника самодельное взрывное устройство.

По данным спецслужбы, он вступил в ряды террористической организации в августе 2019 года и планировал террористический акт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти.

В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД выявили и пресекли деятельность законспирированных ячеек «Исламского государства» в 17 регионах страны. В ведомстве отметили, что по итогам прошлого года число преступлений экстремистской направленности снизилось на 16,8%.