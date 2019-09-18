В Дагестане при попытке достать бомбу из тайника задержали боевика ИГ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 16:02 Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России Политика, 16:00 Кабмин Украины уволил одного из инициаторов процесса декоммунизации Политика, 16:00 Володин предложил депутатам решать проблему дураков и дорог в России Политика, 15:57 Паулина Андреева опубликовала фото в свадебном платье Общество, 15:39 Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине Общество, 15:34 В Екатеринбурге на заводе произошел пожар площадью 3 тыс. кв. м Общество, 15:33 Почему продажи Hyundai растут на фоне стагнации рынка в России РБК и Genesis, 15:33 Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве Общество, 15:32 СМИ узнали о появлении охраны возле палаты Заворотнюк из-за журналистов Общество, 15:28 В Венеции гонщик на моторной лодке установил мировой рекорд и погиб Общество, 15:25 Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Южной Корее Спорт, 15:21 Ли Кайфу: «Люди оказались на земле не для рутинной работы» Экономика образования, 15:19  В Дагестане при попытке достать бомбу из тайника задержали боевика ИГ Общество, 15:09
Общество ,  
0 
В Дагестане при попытке достать бомбу из тайника задержали боевика ИГ

Видео: НАК

ФСБ задержала в Дагестане гражданина России 2000 года рождения, который состоял в ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета, поступившем в РБК.

Террорист был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории лесного массива Тарумовского района Дагестана. В момент задержания он пытался достать из тайника самодельное взрывное устройство.

По данным спецслужбы, он вступил в ряды террористической организации в августе 2019 года и планировал террористический акт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти.

В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД выявили и пресекли деятельность законспирированных ячеек «Исламского государства» в 17 регионах страны. В ведомстве отметили, что по итогам прошлого года число преступлений экстремистской направленности снизилось на 16,8%.

Теги: террористы, ИГ, Дагестан
Материалы по теме
В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции
Общество
МВД и ФСБ с начала года нашли ячейки террористов в 17 регионах
Общество
В Томской области пособника террористов приговорили к 10 годам тюрьмы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter