Голикова раскрыла размер маткапитала после индексации

Материнский капитал будет проиндексирован с января следующего года на 3,8%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве, передает корреспондент РБК.

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.», — сказала она.

По словам Голиковой, фонд рассчитывает выделить порядка 325 млрд руб. на общее финансирование программы маткапитала, в том числе и на возобновление индексации с 1 января 2020 года.

Ранее о индексации материнского капитала с 2020 года говорил министр труда Максим Топилин, однако точный размер индексации он не раскрывал, отмечая, что он составит порядка 470 тыс. руб.

Индексация маткапитала была приостановлена в декабре 2016 году по решению президента Владимира Путина. Сумма выплат была заморожена на уровне 453 тыс. руб. О планах возобновления индексации с 1 января 2020 года впервые заявил глава правительства Дмитрий Медведев летом 2017 года.

