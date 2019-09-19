Лесневская объяснила приезд полиции сработавшей сигнализацией

Причиной появления полицейских дома у издателя журнала The New Times и основателя телекомпании РЕН ТВ Ирены Лесневской стало срабатывание сигнализации. Ранее профессор ВШЭ Анна Качкаева сообщила, что к Лесневской пришли следователи.

«У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию», — сказала Лесневская ТАСС.

Внук Ирены Лесневской Сергей сообщил РБК, что сигнализация сработала из-за неисправности, в результате чего приехала «местная эмвэдэшная охрана».

О приезде к Лесневской следователей и проведении обыска на подмосковной даче ранее сообщила на своей странице в Twitter журналист и профессор ВШЭ Качкаева. Позднее она удалила свое сообщение, а в новом написала, что поговорила с Лесневской. «Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Пока не нервничаем», — отметила Качкаева.



