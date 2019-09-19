Онищенко раскритиковал Минздрав за рекомендации об алкоголе

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал рекомендации Минздрава, который рассчитал безопасную дозу алкоголя в день.

«Никогда Министерство здравоохранения и его эксперты даже в советское время не нормировали то, что не подлежит нормированию. Алкоголизм — это наркомания, и метаболизм человека — обменные процессы человека — не требуют этого продукта как обязательного аспекта. С таким же успехом можем тогда установить норму на курение, а почему бы и нет? А может быть, еще пойдем дальше: сколько нужно раз уколоться в неделю? По классификации ВОЗ табакокурение и потребление алкоголя — это самые опасные из устранимых причин, вредно влияющих на здоровье», — заявил в разговоре с РБК Онищенко.

Ранее эксперты Минздрава рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, которая несет незначительный риск для здоровья. Согласно рекомендациям, в день женщины могут выпить 200 мл вина крепостью около 12%, а мужчины — 900 мл пива крепостью 4,5%. В пересчете на стандартные порции (10 г чистого алкоголя) такие показатели составляют две порции для женщин и три для мужчин. При этом отказываться от употребления алкоголя необходимо как минимум два дня в неделю.