У берегов Крыма пропал серфингист, сообщает местное издание «Крым.News» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в окрестностях села Курортное Ленинского района, которое расположено на побережье Азовского моря. Два серфингиста перевернулись во время плаванья, один из них выплыл на берег, а другого унесло в море. Поисками пропавшего, в том числе, занимаются государственная инспекция по маломерным судам, а также частный катер.

В начале сентября два человека погибли во время шторма в Крыму.

Также в сентябре у берегов полуострова из-за сильного волнения затонул прогулочный катер «Камелот», следовавший из населенного пункта Новый Свет в сторону мыса Карадаг. На борту судна находились 14 человек, одна женщина погибла.