Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы

Московское региональное отделение «Единой России» на конференции в среду проголосовало за кандидатуру Алексея Шапошникова в качестве спикера Мосгордумы, передает корреспондент РБК.

Шапошников возглавлял также Мосгордуму прошлого созыва. В качестве альтернативной кандидатуры была предложена депутат Лариса Картавцева, но она во время выступления заявила, что будет голосовать за Шапошникова.

За него отдали голоса 191 человек, против — 26.

Единороссы на первом заседании Мосгордумы в четверг предложат кандидатуру Шапошникова на утверждение всему депутатскому корпусу, пояснил РБК собеседник в партии.

Ранее источники РБК сообщали, что единороссы вновь готовы поддержать Шапошникова на пост спикера.

Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте. В состав фракции войдут «как члены партии, так и независимые депутаты», объявил глава столичного отделения Единой России Андрей Метельский. Точное количество членов фракции он назвать отказался, заявив, что это будет известно в четверг.