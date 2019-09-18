В Красноярске проверят сообщения об избиении ребенка учителем физкультуры

Полиция Красноярска проводит проверку информации об избиении учителем физкультуры первоклассника в одной из школ города. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ранее телеканал «ТВК Красноярск» сообщил, что учитель физкультуры школы №16 ударил 7-летнего ребенка и отчитал перед всем классом. О происшествии сообщила мать ребенка, добавив, что другие дети также напали на мальчика и педагог не стал их останавливать. Сам преподаватель заявил, что таким образом он наказал ребенка за плохое поведение и нарушение техники безопасности. Родители мальчика подали заявление в полицию.

«Заявление принято в законном порядке, сейчас проводим проверку и выясняем все обстоятельства», — сообщил РБК представитель полиции, добавив, что факт избиения пока не подтвержден.

Директор школы №16 Людмила Жарич, в свою очередь, рассказала РБК, что по факту происшествия проводится проверка, на время которой учитель отстранен от уроков.

По словам директора, с преподавателя «взяты объяснения», он также принес извинения родителям мальчика. По ее словам, учитель отрицает тот факт, что позволил другим ученикам бить мальчика.