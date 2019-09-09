Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для сухого завтрака

Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в шоколадных шариках для сухого завтрака нескольких марок. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации.

Нарушение было обнаружено в продукции пяти торговых марок — это «ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Лента» и «О’Кей». В шоколадных шариках этих производителей был превышен уровень содержания охратоксина А. Безопасными признаны шоколадные шарики 12 торговых марок из 18.

Охратоксин А — это токсичное вещество природного происхождения, вырабатываемое плесневыми грибами Aspergillus и Penicillium. Оно образуется во время хранения урожая и часто присутствует в продукции, произведенной из злаков, кофейных бобах, в изюме, виноградном соке и вине, специях и лакрице.

По данным Всемирной организации здравоохранения, исследование воздействия охратоксина на организм проводилось только на животных. Токсин может негативно влиять на внутриутробное развитие и иммунную систему животных, а самое серьезное последствие воздействия — поражение почек, в том числе рак. Подтвержденных свидетельств о его аналогичном воздействии на человека нет, однако ВОЗ указывает, что «есть некоторые данные о токсическом воздействии охратоксина А на почки человека».

Эксперты Роскачества также отметили, что в ходе исследования не подтвердились распространенные опасения потребителей о содержании трансжиров в сухих завтраках. Они также не обнаружили в продукции ГМО, патогенных микроорганизмов и бактерий. В организации указали, что вопреки сомнениям потребителей в шоколадных шариках содержатся клетчатка, витамины и минеральные вещества.