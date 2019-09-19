Страховщики заявили об отсутствии норм для оформления ДТП через смартфон

Российский союз автостраховщиков (РСА) рассчитывает получить нормативную базу для запуска мобильного приложения «Помощник ОСАГО» до 1 ноября, сообщил директор по информационным технологиям союза Алексей Самошин, передает корреспондент РБК.

Технически приложение находится на финальной стадии разработки и будет запущено, как и планировалось, 1 ноября, уточнил он. Приложение готовилось на основании тех положений, которые обсуждались на совместных совещаниях в правительстве, Минкомсвязи и ЦБ, однако до сих пор нигде не зафиксированы. Первоначально речь шла о выпуске постановления правительства, однако затем было решено ограничиться документами ЦБ и Минкомсвязи.

Ранее РБК сообщил, что правительство утвердило постановлением правила электронных извещений и требования к передающим их техническим средствам, которые позволят заработать новому «суперсервису» по дистанционному оформлению ДТП. Однако, как пояснил РБК Самошин, это постановление — лишь одно из пакета нормативной базы, необходимой для запуска нового приложения.

Сервис позволяет оформить извещение о ДТП в режиме онлайн в течение 10–15 минут без участия сотрудников ГИБДД. Действовать он будет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Электронное извещение равносильно бумажному, подписывается электронной подписью каждого участника. Персональные данные автовладельца для его оформления предоставят «Госуслуги», данные о полисе — автоматизированная информационная система (АИС) РСА. Электронное извещение и фотографии с места происшествия направляются в страховую компанию и централизованно хранятся в АИС ОСАГО в течение пяти лет.