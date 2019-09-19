В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 человек

В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 человек

Не менее 30 фермеров погибли в результате ударов афганских ВВС, проведенных при поддержке американских военных, для уничтожения укрытия боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) на востоке Афганистана, еще 40 земледельцев пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей правительства.

Афганские ВВС провели операцию по уничтожению объектов боевиков вечером 18 сентября, однако попали по местным фермерам, которые находились на арахисовом поле в зоне поражения в провинции Нангархар. Минобороны в Кабуле подтвердило проведение атаки, но отказалось сразу сообщить подробности. Представители американских вооруженных сил были недоступны для комментария, отмечает агентство.

Как передает Khaama Press Agency, афганские ВВС сорвали атаку представителей экстремистского движения «Талибан» (запрещено в России), которые планировали взорвать грузовик-цистерну и машину, начиненную взрывчаткой, в юго-восточной провинции Пактия.

Военные сообщили, что авиаударом уничтожили грузовик и автомобиль, а также тайник с оружием и боеприпасами. Как сообщает агентство со ссылкой на заявление ВВС, в результате авиаудара погибли три боевика.

Ранее, 19 сентября, в провинции Забуль на юге Афганистана произошел взрыв у здания правительственной больницы. Погибли не менее 20 человек, пострадали 95, передает Reuters со ссылкой на представителя местной власти.