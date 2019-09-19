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Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН

Министерство науки и высшего образования России не заинтересовано в передаче земель и имущества, которые используют подведомственные ему организации в научных и образовательных целях. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в распоряжение РБК.

«Ни о каком изъятии помещений с действующими лабораториями и земельных участков, используемых для научной деятельности организаций, речь не идет», — говорится в документе.

Комментарий Минобрнауки появился в связи с запросом компании «ДОМ.РФ», которая занимается реализацией проекта единого правительственного комплекса в «Москва-Сити». В запросе предлагалось согласовать вовлечение ряда земельных участков и объектов, подведомственных Миноборнауки, в хозяйственный оборот, чтобы компенсировать часть затрат при реализации проекта.

Как отмечается в заявлении Минобрнауки, ведомство рассматривает возможность вовлечения в хозяйственный оборот только земель и объектов недвижимости, которые не используются научными и образовательными организациями. Целью такого вовлечения в Минобрнауки называют восполнение дефицита учебно-лабораторных и других спецпомещений, а также объектов жилищного фонда, в том числе с помощью создания жилищно-строительных кооперативов с включением в их состав сотрудников подведомственных организаций.

Окончательное решение по предложению компании, говорится в документе, будет принимать правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков. Решение примут при большинстве голосов членов комиссии и с учетом консолидированной позиции Министерства и подведомственных организаций.

Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта. Предполагалось, что в оборот могут быть вовлечены неэффективно используемые здания и территории.

Теги: изъятие земель, Минобрнауки
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