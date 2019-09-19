Убившего сестру основателя Lingualeo отправят на лечение в психбольницу

В Башкирии основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, убившего свою сестру, направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканской прокуратуры.

Проведенная экспертиза установила, что Абдулнасыров страдает психическим расстройством: он не осознавал свои действий и их опасность и не мог управлять ими. Уголовное дело направлено в Дюртюлинский районный суд для «применения принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», говорится в сообщении ведомства.

2 мая в частном доме в селе Дюртюли обнаружили тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. Было установлено, что во время ссоры Абдулнасыров нанес сестре несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. Абдулнасыров не стал скрываться от следствия и признал свою вину. По данным прокуратуры Башкирии, поводом для убийства послужили «психическое заболевание родственницы и ее неадекватное состояние, которые раздражали мужчину».

Lingualeo — бесплатный сервис для изучения английского языка, основанный в 2010 году. Им пользуются около 18 млн человек.