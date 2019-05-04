Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Абдулнасыров признал свою вину.

Как писал Следственный комитет, тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в селе Дюртюли. Установлено, что во время ссоры подозреваемый нанес погибшей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.



Lingualeo — бесплатный сервис для изучения английского языка, основанный в 2010 году. Его аудитория — примерно 18 млн человек.