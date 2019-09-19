Два человека погибли в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса

Два человека погибли, двое ранены в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне, передает телеканал KTLA 5 со ссылкой на местную полицию.

По информации телеканала, погибли молодая девушка в возрасте около 20 лет и мужчина. Сейчас еще одна пострадавшая госпитализирована, она получила огнестрельное ранение в ногу. Ее состояние оценивается как стабильное. В результате стрельбы была ранена также 70-летняя женщина.

Своих жертв преступник выстроил по увеличению возраста, сообщили в полиции. Он приблизился к толпе людей и несколько раз выстрелил. По предварительной версии следствия, убийство было связано с деятельностью преступной группировки.

В конце июля в Лос-Анджелесе вооруженный мужчина открыл стрельбу на улицах города, в результате погибли четыре человека, двое ранены. Среди убитых — отец и мать 26-летнего преступника. По некоторым данным, стрелок убил также свою бывшую девушку, сообщил Reuters. Мужчина также несколько раз выстрелил в работника заправки и позже попытался вскрыть банкомат. Стрелявший ранил мужчину, находившегося неподалеку, а через несколько часов убил пассажира автобуса. Полиция поймала преступника спустя более чем 12 часов после первого нападения.