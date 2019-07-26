Мужчина расстрелял нескольких человек на улицах Лос-Анджелеса

В Лос-Анджелесе вооруженный мужчина несколько раз в течение дня открывал стрельбу на улицах города, в результате погибли четыре человека, двое ранены. Среди убитых — его отец и мать. Об этом сообщает Reuters.

Полиция задержала стрелявшего. Как сообщили в полиции, мужчина — 26-летний Джерри Зарагоса.

Первый инцидент со стрельбой произошел в квартире, в которой мужчина жил вместе с родителями. Из пистолета он убил своих родителей. Вслед за этим, примерно через 45 минут, он приехал на заправку в северном Голливуде, где убил женщину. Как отмечает Reuters, по некоторым данным, это была его бывшая девушка. Также он пять раз выстрелил в работника заправки, сейчас тот находится в критическом состоянии.

После этого он попытался вскрыть банкомат, ранил мужчину, находившегося неподалеку. Через несколько часов Зарагоса совершил еще одно нападение — на пассажира автобуса в районе Ван-Найс. Потерпевший скончался. Убийца и жертва знакомы не были, пишет Reuters.

От первого до последнего нападения прошло 12 часов, все это время преступника пыталась поймать полиция. Сотрудникам полиции удалось обнаружить его в районе Канога-Парк, где его ранили и задержали.