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The National Interest нашел в России танк мощнее «Арматы»

В период окончания холодной войны СССР разработал действующий прототип супертанка Т-95 («Объект 195»). Если бы его приняли на вооружение, он превзошел бы все танки НАТО, сообщает американское военно-политическое издание The National Interest.

«Если бы проект Т-95 увенчался успехом, то у России был бы танк, превосходящий всю современную бронетехнику НАТО», — пишет журнал. В нем отметили, что Россия продолжала разрабатывать проект до 2010-х годов, однако после отказалась от него в пользу Т-14 «Армата».

Т-95 должен был иметь большую дальность действия и огневую мощь, которой не было ни у одного советского танка. Его особенностью была необитаемая башня, которая появилась позже у «Арматы». Т-95 должен был иметь динамическую защиту, композитную броню и так называемую мягкую защиту (softlill). За счет высокого расположения башни танк мог эффективнее использовать 152-миллиметровую пушку. Скорость снарядов, выпущенных из нее, составила бы до 2 тыс. м/с. Также Т-95 мог получить второе орудие калибром 30 мм, имевшее радиолокационный прицел. Он позволил бы наводиться даже при многоспектральном дыме, мешающем работе оптического и теплового прицелов. Предполагается, что «Объект 195» мог бы уничтожать цели вне зоны его видимости, на которые он наводился бы с помощью дронов.

Ранее в штабе британских ВВС назвали самое опасное российское оружие. Им стала продукция концерна «Алмаз-Антей»: зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер», которые играют ключевую роль в российской концепции «Зона запрета доступа». Она не позволяет военным НАТО безопасно находиться в зоне своего действия.

Танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» — новейший отечественный танк. Уралвагонзавод впервые представил его в апреле 2015 года. Длина машины составляет 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т. На базе Т-14 создадут беспилотный танк «Тачанка Б».

Теги: «Армата»
Материалы по теме
В штабе британских ВВС назвали самое опасное российское оружие
Политика
Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»
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