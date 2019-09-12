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В штабе британских ВВС назвали самое опасное российское оружие

Наиболее опасными видами российского оружия является продукция концерна «Алмаз-Антей»: зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер». Такую оценку дал помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл, передает военный вестник Janes 360.

По словам Болла, угроза со стороны этих ракетных систем требует от Великобритании ответа. Он отметил, что ВВС страны ведут работу по противодействию «ракетным пузырям», которые преграждают доступ к тем или иным регионам (так называемые комплексы anti-access/area denial, A2/AD). В таких «пузырях» комплексы «Искандер», C-400 и «Бастион» играют ключевую роль, не позволяя противнику безопасно проникнуть на территорию. По информации Болла, проблему сейчас пытаются решить с помощью использования искусственного интеллекта и нового оружия и оборудования. Представитель штаба ВВС отметил, что созданное Россией вооружение ставит под сомнение способность Великобритании оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

A2/AD — концепция вооружения России, известная на Западе как «Зона запрета доступа». В радиусе действия системы войска НАТО не могут безопасно находиться и передвигаться. Ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи. Зенитно-ракетный комплекс С-400 наряду с «Искандером» и противокорабельными комплексами класса «Бастион» играет главную роль в концепции A2/D2.

Теги: «Искандер», C-400, Великобритания
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