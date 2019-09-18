Онищенко предостерег врачей от залихватских высказываний о раке

Неосторожные залихватские высказывания врачей об онкологических заболеваниях наносят вред, поскольку каждое врачебное слово имеет большое влияние. Об этом заявил РБК бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя слова онколога о скачке смертности от рака в стране в ближайшие годы.

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан заявил, что через два-три года смертность от онкологии может увеличиться на 20–30%, если в России не изменятся правила закупки лекарств. Он рассказал, что из-за принятия пакета законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению в стране начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения онкобольных.

«Надо знать, что говорить. Читают [новости] не только врачи, читают в том числе и больные. Мало того что идут перебои с лекарствами, так еще и мы их [больных] добиваем своими заявлениями», — пояснил он.

По мнению Онищенко, необходимо регулировать и менять законодательство, а также восстанавливать производство отечественных препаратов вместо того, чтобы делать подобные заявления, особенно «работая в таком уважаемом учреждении».