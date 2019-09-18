Синоптики пообещали москвичам низкое атмосферное давление

Низкое атмосферное давление ожидается в Москве 18 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, атмосферное давление в среду составит 733 миллиметра ртутного столба.

Как отметила в разговоре с РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, давление низкое, но постепенно растет и к пятнице приблизится к нормальному значению. По ее словам, подобные колебания атмосферного давления свойственны осенней погоде.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также заявила РБК, что причин для беспокойства у москвичей нет. По ее словам, сейчас атмосферное давление ниже нормы на 13–14 единиц. «Но никаких страстей по этому поводу нагнетать не надо. У нас и температура чуть ниже климатической нормы», — пояснила она, добавив, что «ничего экстремального» с точки зрения влияния погоды на людей ожидать в ближайшие дни не стоит.